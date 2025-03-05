Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika'dan gelen toz zerreciklerinin etkisiyle ülke genelinde hava kirliliğinin artacağını duyurdu. Daire, özellikle toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Tozlu havanın etkisiyle oluşan hava kirliliği, astım, alerji veya solunum yolu problemleri yaşayanlar için daha büyük bir risk oluşturuyor. Peki, tozlu hava sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu tür hava koşullarına karşı nasıl korunmalıyız? KIBRIS Genç TV’den Ahmet Karagözlü, bu konuda iç hastalıkları uzmanı Dr. Güven Erkal ile görüştü.

Dr. Erkal, tozlu havanın sağlığa olan etkilerini, risk grubundaki bireylerin alması gereken önlemleri ve genel halkın bu dönemde nasıl daha dikkatli olabileceğini ayrıntılarıyla anlattı.

“OKSİJEN YETERSİZLİĞİ BİRÇOK HASTALIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR”

Dr. Güven Erkal, tozlu havanın son yıllarda ülkeye çok sık geldiğini söyledi. Dr. Erkal, tozlu hava sebebiyle oksijen eksikliği yaşanabileceğini, bu durumun birçok hastalığa zemin hazırladığına dikkat çekti.