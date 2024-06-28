Tatlısu'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Saat 17:45 sıralarında, Tatlısu'da Davlos Market yakınlarında, Geçitkale'de sakin Hüseyin PALU (E-41), yönetimindeki FC 228 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği bir esnada, viraj üzerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan GKRY Bölgesinde sakin Christoforou CHRİSTOFOROS (E-49) yönetimindeki MEH 831 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu FC 228 plakalı araç sürücüsü Hüseyin PALU kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan MEH 831 plakalı araç sürücüsü Christoforou CHRİSTOFOROS ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ekaterina TSARA (K-39) ve Naomi TSARA (K-11) Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir."