Tatlısu'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 5 metre yükseklikten hendeğe düştü… İki kişi yaralandı Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 5 metre yükseklikten hendeğe düştü… İki kişi yaralandı

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Saat 17:45 sıralarında, Tatlısu'da Davlos Market yakınlarında, Geçitkale'de sakin Hüseyin PALU (E-41), yönetimindeki FC 228 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği bir esnada, viraj üzerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan GKRY Bölgesinde  sakin  Christoforou CHRİSTOFOROS (E-49) yönetimindeki MEH 831 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.  Kaza sonucu FC 228 plakalı araç sürücüsü Hüseyin PALU kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan MEH 831 plakalı araç sürücüsü Christoforou CHRİSTOFOROS ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ekaterina TSARA (K-39) ve Naomi TSARA (K-11) Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir."

Editör: Burhan CANBAZ