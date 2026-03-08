Kuzey Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen trafik kazası bir can aldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Kazada yaralanan üç kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 8 Mart 2026 tarihinde saat 05.15 sıralarında Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu’nun birinci kilometresinde, Ali Boy Büfe önlerinde meydana geldi.

Henüz detayları açıklanmayan kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişi ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.