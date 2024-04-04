04.04.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu 15-16 km’leri arasında, Ercan İNİK (E-58), yönetimindeki GT 615 plakalı beton yüklü kamyon (mikser) araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla atarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanmıştır. Kaza sonucu araç sürücü Ercan İNİK olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Editör: Genç Editör