Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri kontrol edilen 1976 sürücünün 423’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 48 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 237’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 13’ü alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 2’si emniyet kemeri takmadan, 7’si sigortasız ve 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 1 kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamaktan ve 61’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.