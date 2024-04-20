Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 345 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı 415 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis basın bültenine göre, 11 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

23 Nisan etkinlikleri için Ankara’ya giden KKTC ekibi Kültür Derneği’ndeydi 23 Nisan etkinlikleri için Ankara’ya giden KKTC ekibi Kültür Derneği’ndeydi

“187 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 70 trafik ışıklarına uymamak, 58 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 81 diğer trafik suçları.”

Editör: Burhan CANBAZ