Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 459 araç sürücüsü rapor edildi.

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimleri sonucun toplam 1,633 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 459 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 30 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle: “255’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, dokuzu emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, beşi sigortasız araç kullanmak ve 113’ü diğer trafik suçları.”

- İkamet izini olmayan 2 kişiye tutuklama

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Hamitköy’de yangın

Dün, saat 18.15 sıralarında, Hamitköy’de Keren Kasongo Kabongo’nun kalmakta olduğu ikametgâhın mutfak bölümünde bulunan faal durumdaki fırın içinde birikmiş olan yağların alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre yangın ev sakini tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu bir adet fırın, bir metre mutfak tezgâhı ile iki adet mutfak dolabı yanarak zarar gördü.