Ülkede dün meydana gelen dört trafik kazasında ikisi yaya, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Murat Can Kayış (E-19), Lefkoşa'da dün saat 12.30'da NS 490 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda yürüyen yaya Rojhat Sertkaya’ya (E-21) çarptı. Kazada yaralanan Sertkaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından müşahede altına alındı.

Alsancak’ta dün gece meydana gelen bir diğer trafik kazasında yine yaya yaralandı. Şeydanur Tunç (K-27), VY 383 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, yolu karşıya geçmeye çalışan yaya Hasan Semi Mandacıoğlu’na (E-25) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Mandacıoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol kol ile kaburgalarında kırık ve kafa travması teşhisiyle tedavi altına alındı.

Her iki sürücü de tutuklandı.

-Alkollü sürücüler ağaç devirip, direğe çarptı

Öte yandan ayrı ayrı kazaya neden iki alkollü sürücülerden biri elektrik direğine, diğer de ağaçlara çarptı. Sürücülerden birinin yaralandığı kazalarda devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

Gazimağusa’da Mehmet Ali Er (E-40) dün EZ 909 plakalı salon araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırım ve bordür taşı üzerindeki iki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçlardan biri koparak, park halinde bulunan NG 742, NJ 966 ve LR 092 plakalı araçlar üzerine devrilerek, hasara neden oldu.

Kaza sırasında 107 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan sürücü ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburgasında kırık teşhisli tedaviden sonra taburcu edildi. Sürücü hakkında ayrıca yasal işlem de başlatıldı.

Alkollü sürücünün neden olduğu bir Girne’deki bir diğer kazada ise Ersin Bozkurt (E-35), NP 347 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, aleyhinde yasal işlem başlatılan Bozkurt'un 138 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptandı.