Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 306 araç sürücüsü kontrol edilirken 1 bin 362 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 62 araç trafikten men edilirken 1 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik suçlarında ilk sırayı süratli araç kullanmak alırken, bunu seyrüsefer ruhsatsız, muayenesiz, sigortasız, emniyet kemersiz ve alkollü araç kullanmak izledi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’daki denetimlerde kontrol edilen 2 bin 748 araç sürücüsünden 458’i hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 115’i süratli, 7’si alkollü, 6’sı sigortasız, 1’i ehliyetsiz ve sigortasız, 1’i cep telefonuyla konuşmaktan, 1’i elektrikli scooter kullanmaktan rapor edildi. 12 araç trafikten men edilirken 1 sürücü de tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da 978 sürücüden 325’i rapor edildi. Sürücülerin 175’i süratli araç kullanmaktan ceza alırken; 47’si seyrüsefer ruhsatsız, 24’ü muayenesiz, 8’i sigortasız, 2’si alkollü, 2’si ehliyetsiz, 3’ü trafik işaret ve levhalarına uymamaktan ve 3’ü ise araç ışık kurallarını ihlal etmekten rapor edildi. İlçede 3 araç trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de bin 256 sürücüden 268’i aleyhinde işlem yapıldı. 103 sürücü süratli sürüşten, 28’i sigortasız araç kullanmaktan, 19’u emniyet kemeri takmamaktan, 12’si alkollü araç kullanmaktan, 11’i ışık kurallarına uymamaktan ve 5’i muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi. Girne’deki denetimlerde 44 araç trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta denetlenen 650 araç sürücüsünün 108’i hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçede 21 sürücü süratli, 19 sürücü emniyet kemersiz, 15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız, 12 sürücü muayenesiz, 6 sürücü işletme izinsiz, 1 sürücü alkollü ve 1 sürücü ehliyetsiz sürüş nedeniyle ceza aldı. 2 araç trafikten men edildi.

-İskele

İskele’de kontrol edilen 674 araçtan 203 sürücü rapor edildi. Sürücülerin 77’si sürat, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız, 27’si muayenesiz, 9’u sigortasız, 7’si emniyet kemersiz ve 2’si tehlikeli sürüş nedeniyle ceza aldı. Bir sürücü ehliyetsiz, bir sürücü işletme izinsiz ve bir sürücü de trafik işaretlerine uymama suçlarından rapor edilirken 1 araç trafikten men edildi.