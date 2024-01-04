Serdarlı-Ulukışla yolunda trafik nedeniyle çıkan kavgada bir kişi darp edildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, M.K. (E-39), dün saat 08.00 sıralarında, Serdarlı-Ulukışla yol kavşağında tehlikeli sürüşle kendi aracını geçtiği ve akabinde de trafik kazası yaptığı gerekçesiyle T.Ç.’yi (E-32) darp etti. M.K. tutuklandı.

-İzinsiz ateşe yasal işlem...

Bahçeliköy’deki arazisinde dün öğleden sonra yetkili makamlardan izin almaksızın otlarla inşaat molozlarını ateşe veren S.Ş.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 300 metrekarelik alandaki otlar ve inşaat molozları yandı.

-İkamet izinsiz 11 kişi tutuklandı

64 yaşındaki Hüseyin Ayaz hayatını kaybetti 64 yaşındaki Hüseyin Ayaz hayatını kaybetti

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 11 kişinin tutuklandığı açıklandı.