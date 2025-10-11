Trafik ekipleri, dünkü denetimlerde bin 983 araç sürücüsünü kontrol ederken, 276 sürücü hakkında yasal işlem yaptı. Sürat ilk sıradaki trafik suçu oldu.

Rapor edilen sürücülerden 16’sının alkollü olduğu açıklandı. 40 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen 270 sürücüden 110’unun süratli, 16’sının alkollü, 2’sinin sigortasız, 6’sınun muayenesiz, 19’unun seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı saptanırken, 5 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 6’sının da emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

11 sürücü aracına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, 2 sürücü kamu taşıma işletme izni (T) kurallarına, 1 sürücü de elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamaktan rapor edildi.

Sürücülerden 2’sinin tehlikeli sürüş yaptığı, 2’sinin trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1’inin koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı belirlendi.

93 sürücü hakkında diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.