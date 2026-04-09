Azerbaycan’da düzenlenen 4. Bakü Üniversite Tanıtım Fuarı’na katılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ), temaslarda bulunarak üniversitenin eğitim vizyonunu ve uluslararası hedeflerini tanıttı.

KTSÜ’den verilen bilgiye göre, tanıtıma üniversite Genel Sekreteri Cenk Paşa ile Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Etkinlik Birimi’nden Zeynep Öz katıldı.

Fuarda, tanıtım standına ilgi gösteren katılımcılara üniversitenin eğitim vizyonu ile bölümleri hakkında bilgi verildi.

KKTC Bakü Eğitim Ateşesi Dr. Leyla Güneş, üniversitenin tanıtım standını ziyaret ederek Genel Sekreter Cenk Paşa’dan üniversite ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tanıtım hakkında değerlendirme yapan Cenk Paşa, bu tür uluslararası fuarların hem üniversite hem de ülke için önemli olduğuna vurgu yaparak, kardeş ülke Azerbaycan’da bu tür fuarlarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paşa, fuara KKTC’den katılan tek üniversite olduklarını da kaydetti. Fuara Türkiye’den üniversiteler de katıldı.