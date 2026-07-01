Lefkoşa’da dün gece trafikte iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Polis dört kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Bedreddin Demirel Caddesi’nde, trafikte çıkan tartışmaya K.G.(E-39) ve M.H.G.(E-41) bir taraf, S.K.(E-22) ile A.M.B.(E-20) diğer taraf olarak karıştı. 169 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.M.B.'nin (E-20) kavgada burnu kırılırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Beylerbeyi'ndeki bıçaklı kavgada bir kişi daha tutuklandı

Öte yandan Girne'nin Beylerbeyi bölgesindeki bir araç park yerinde, dün üç kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili M.A.'nın (E-19) ardından M.İ. (E-21) de tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.