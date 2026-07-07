ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Trump'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

Karşılamanın ardından iki lider Beştepe'deki resmi karşılama törenine katıldı ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, bir gazetecinin CAATSA yaptırımlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını belirterek, bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye'yi, dostum Erdoğan'ı yaptırımlara boğmak istemiyorum." diyen Trump, iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme işaret eden mesajlar verdi.