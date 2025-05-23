Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla çocuğun isimlerini yayımladı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını doğruladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın G7 gündemine ilişkin açıklama yaptı.
Trump'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını teyit eden Leavitt, Trump'ın Kanada ziyaretinin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.