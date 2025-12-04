ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydederek, görüşmeye katılan Amerikalı müzakerecilerin, "Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, görüşmenin verimli geçtiğini vurguladı.

"Devlet Başkan Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." diyen Trump, "(Putin'in) Savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bu izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama onların çıkardığı sonuç, onun (Putin'in) savaşın sona ermesini istediği yönündeydi. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor." yorumunu yaptı.

Trump görüşmeden nasıl bir sonuç beklediği ile ilgili bir soruya ise "Kushner ve Witkoff çok iyi bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden ne çıkar bilemem çünkü tango yapmak iki kişi ister. Ukrayna konusunda ise bence işleri oldukça iyi bir noktaya getirdik, bu konuda oldukça iyi bir durumdayız." şeklinde konuştu.