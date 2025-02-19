ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya çalıştığını ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ay sonundan önce "muhtemelen" görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın açıklaması yaptı. Trump, Kiev'in dışarıda bırakıldığı ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul ettiğini kaydetti.

Trump, ABD ve Rusya'dan yetkililerin savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere bir araya gelmelerinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma yapılacağından "çok daha emin" olduğunu dile getirdi.

Başkan Trump, görüşmelerden sonra kendinden emin olduğunu ve ay sonuna kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "muhtemelen" bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Rusya'nın bir şeyler yapmak istediğini aktaran Trump, "Vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna binlerce askerini kaybediyor ve çok sayıda insan öldürüldü" dedi.

-Ukrayna'yı suçladı

Trump, Ukrayna'dan gelen "toplantıya davet edilmedikleri" yönündeki eleştirilere alaycı bir şekilde yanıt verdi.

"Bugün duydum: Ah, biz davet edilmedik" diye konuşan Cumhuriyetçi Başkan, sözlerini, "Üç yıldır oradasınız" diye sürdürdü.

Kiev'de hiç başlamaması gereken bir savaşa izin veren bir yönetim olduğunu savunan Trump, savaşın uzun zaman önce sona ermiş olması gerektiğini dile getirerek, "Bunu hiç başlatmamalıydınız. Bir anlaşma yapabilirdiniz” dedi.

Zelenskiy ile ilgili olarak da konuşan Trump şunları söyledi: "Onu kişisel olarak severim, iyidir. Ancak mesele kişisel sempati değil, görevi yerine getirmekle ilgili."

Trump, ayrıca Avrupa ülkelerinin bir barış anlaşması durumunda güvenlik garantisi sağlamak üzere Ukrayna'ya barış gücü askerleri göndermek istemeleri halinde buna karşı çıkmayacağını söyledi.