Umman'daki Sultan Kabus Limanı'nın kuzeybatısında bir petrol tankerinin hedef alındığı, çıkan yangının ardından mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin X’ten açıklama yaptı.

Açıklamada, Marshall Adaları bandıralı "MKD VYOM" adlı petrol tankerinin, Muskat vilayeti açıklarında kıyıdan 52 deniz mili uzaklıkta insansız bir botla saldırıya uğradığı ifade edildi.

Yaklaşık 59 bin 463 metrik ton yük taşıdığı belirtilen tankerin saldırı nedeniyle ana makine dairesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi.

Olayda mürettebattan Hindistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Deniz Güvenliği Merkeziyle koordinasyon içerisinde tankerde bulunan Hindistan, Bangladeş ve Ukrayna uyruklu 21 kişinin tahliyesinin, Panama bandıralı bir ticaret gemisi "MV SAND" ile gerçekleştirildiği aktarıldı.

Umman donanmasından bir geminin ise saldırıya uğrayan tankerle ilgilendiği ve bölgeden geçen gemilere gerekli uyarıları yaptığı bilgisi verildi.

Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında da dün Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğramıştı.