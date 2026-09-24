ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin "büyük" gündem maddelerinden birinin yapay zeka olacağını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırlayacağı Şi ile yapacağı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bugünün "büyük bir gün" olduğunu ifade eden Trump, "süper zeka" şeklinde adlandırılmasını önerdiği yapay zeka teknolojisinin Şi ile görüşmede "büyük" gündem maddelerinden biri olacağını açıkladı.

Trump, yapay zekaya ilişkin, "Ben şu anki haliyle aynen devam etmesini istiyorum. Çin'in tutumu da bu şekilde. Bizim koruma tedbirleri mekanizmamız Adalet Bakanlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Devlet Başkanı Şi, güçlü, zinde, formda ve her zamankinden iyi görünüyordu"

Başka bir paylaşımında da Şi ile eşi Pıng Liyüen'i dün Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde karşılamasına değinen Trump, "Devlet Başkanı Şi ile dün havalimanında bir araya geldik ve güçlü, zinde, formda ve her zamankinden iyi görünüyordu. Tabii Bayan Şi de güzeldi." ifadelerini kullandı.

ABD'ye son ziyaretini 2015'te yapan Şi, 11 yıl aradan sonra 3 günlük resmi ziyaret için bu ülkeye tekrar geldi.

Bugün iki lider arasında yapılacak görüşmelerde tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yanı sıra yapay zeka güvenliğinin ele alınması bekleniyor.

Trump, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada, "yapay" kelimesinin bu teknolojiyi "sahte" gibi gösterdiğini belirterek, "Şu andan itibaren tüm ABD belgeleri ve umarım tüm dünya belgeleri 'yapay' yerine çok daha doğru olan 'süper' terimini kullanacak şekilde değiştirilecek." açıklamasını yapmıştı.