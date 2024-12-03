ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, gümrük tarifelerinin ekonomilerini "öldüreceğini" söyleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, "O zaman Kanada 51. eyalet olabilir." dediği öne sürüldü.

Fox News'ün ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.

Trump, Kanada'nın "sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde" başkanlık görevini devraldığında, Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini "öldüreceğini" ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.