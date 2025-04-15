ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bazı üst düzey danışmanların ve yetkililerin, gümrük vergileri ilan edilmeden haftalar önce tarifelerin küresel finans piyasalarıyla ABD ekonomisinde yaratabileceği "olumsuz etkiler" konusunda Başkan'a uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

CBS News'e konuşan olaylara aşina kaynaklar, gümrük vergileri uygulamaya koyulmadan haftalar önce Trump'ın yakın çevresinde konuya dair anlaşmazlıkların yaşandığını iddia etti.

Trump'a yakın bazı üst düzey yetkililerin ve danışmanların, Başkan'la yaptıkları özel görüşmelerde gümrük vergilerinin küresel finans piyasalarında yaratacağı "olumsuz ve yıkıcı etkileri" ele aldığını belirten kaynaklar, Trump'ın, tarifelerin ABD ekonomisine getireceği yük konusunda uyarıldığını ileri sürdü.

Kaynaklar ayrıca, Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini açıklamasından birkaç gün önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışman Peter Navarro arasında tarifeleri konu alan bir tartışma yaşandığını öne sürdü.

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.