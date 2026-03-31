ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri harekat 32. gününe girdi. Çatışmanın ne zaman sona ereceği ise hâlâ belirsiz.

Wall Street Journal’in haberine göre, eski Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı olsa bile İran’a yönelik operasyonları sonlandırmaya hazır. Washington, boğazın yeniden açılmasına yönelik olası operasyonların çatışmayı uzatacağı endişesi taşıyor.

Trump yönetimi, diplomasiyle Tahran’a baskı uygulamayı ve İran’ın deniz ve füze kapasitesini hedef almayı planlıyor. Eğer diplomasi başarısız olursa, Hürmüz Boğazı’nın açılması için Avrupa ve Körfez ülkeleri devreye girecek.

New York Times’a göre, ABD savaşta daha önce test edilmemiş yeni bir füze kullandı. 28 Şubat’ta Fars eyaletindeki Lamerd ilçesinde bir spor salonu ve okul yakınındaki askeri tesis hedef alındı.

Kullanılan silah, PrSM yani Hassas Saldırı Mühimmatı. Hedefe doğrudan çarpmıyor, infilak ederek çevreye zırh delici tungsten parçacıkları saçıyor. Uzmanlar, etkisini misket bombalarına benzetiyor.

ABD ve İsrail’in operasyonları sürerken, gözler diplomatik girişimlerde ve olası askeri seçeneklerde. Savaşın gidişatı önümüzdeki günlerde netleşebilir.