Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1990’lı yıllarından ardından en geniş kapsamlı araç tedarik sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalandı. Buna göre, ‘yeni nesil araç’ olarak tabir edilen ve son derece gelişmiş sistemlere sahip platformların önümüzdeki yıllarda peyderpey envantere girmesi bekleniyor.

Sözleşmenin başrollerinde FNSS imzalı Pars Alpha ve BMC tarafından üretilen Altuğ var. İmzalar, 2 binden fazla aracın tedarik edilmesinin önünü açıyor ki bu gerçekten de ciddi rakam. Haliyle akla gelen ilk soru söz yeni nesil araçların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne neler kazandıracağı...