Tüm yatırımları T&T tarafından yapılan Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve yeni pisti, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle resmen açılmış ve hizmete girmişti.Bir yılını dolduracak olan havalimanı hakkında Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın programına katılan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik açıklamalarda bulundu.

Serhat Özçelik, bugün itibarıyla Ercan Havalimanı’nın, uluslararası standartlarda ,Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumunda olduğunu ve bu eserin Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Havalimanında körük sayısından pistine pasaport noktalarından bagaj alım yerlerine kadar havalimanının nasıl bir hizmet verdiğini aktardı.

“UÇUŞ EMNİYET GÜVENLİĞİNE ZARAR VERECEK HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI”

Özçelik, Ercanda ki eksikliklerin giderildiğini özelikle uçuş emniyet güvenliğine zarar verecek herhangi bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

Ercan havalimanın da ki polis sayısının ve özel güvenlik sayısının eksik olmasına yönelik basında çıkan eleştirelere de yanıt verdi.

Geçen yıldan bugüne kadar 5 milyon yolcu hareketi olduğunu,bunun karşılığında da 28 bin uçak seferi yapıldığını söyledi.

Yeni Ercan havalimanının hacim itibariyle Kıbrıs’ın en büyük havalimanı konumunda olduğunu turizm ve eğitim adasının ana giriş kapısı olarak ülkeye katacağı ve kattığı katma değerinin ne olduğuna dair soruya da Özçelik şu yanıtı verdi;

Serhat Özçelik, Ercan Havalimanının ekeonomiye katkısını,devletin bugüne kadar Ercandan elde ettiği gelir düzeyinin ne olduğunu, düzenli olarak her 3 ayda bir gelir paylaşımı ciro ödenirmi sorusuna da açıklık getirdi;

“ELEKTRİK KURUMUNA BORCUMUZ YOK”

Ülkede büyük tartışmalara konu olan Ercan Havalimanı’nın elektrik konusunun gerçeğini açıklayarak,Ercan havalimanı işletmesinin tüm taahütlerini yerine getiriğini, borçlarının gününde ödendiğini ,elektrik kurumuna 1 TL bir gün borcu bulunmadığını söyledi.

Özçelik;”3 ay elektrik faturası elimize ulaşmadı, bizlere gönderilmedi, 3 ay sonra birikmiş şekilde faturanın bizlere gönderildi,gelen faturanın tarife üzerinden gerçek değerini ödedik,gelen fatura 30 milyon, biz 17 milyonunu ödedik, aradaki farkı ödüyoruz.Çünkü ödemekle yükümlü oldugumuz bir konu değildir diyerek,geçici bir elektrikle havalımanını ayakta tutma şanslarının olmadığına da vurgu yaptı.

“ELEKTRİKLE İLGİLİ MAĞDUR OLAN BİZİZ”

“Devletten ve elektrik kurumundan beklentilerimiz var geçiçi elektrikten çıkmaya çalışıyoruz diyen Özçelik,elektrikle ilgili mağdur olan biziz ,normal elektrik tarifesinden ödeme,hakkımız olan ödemeyi yapmak istiyoruz diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Özçelik, Ercan havalimanında yapılan eylemlerle de ilgili açıklamarda bulundu

Özçelik, Ercan havalimanının kendi elektriğini kendi üretmesi konusundaki çalışmaları hakkında da bahsetti.

Ercanın açılışından sonra ilk kez Kıbrıs Genc TV’ye katıldığını ifade eden Özçelik,eleştirelere bir kez daha açıklık getirerek hukuk yolununda açık olduğunu ifade etti.

Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.