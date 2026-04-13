Ercan Havalimanı işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği 2026 yılının ilk ciro paylaşımı ödemesini Maliye Bakanlığı’na yatırdığını duyurdu.

Şirketten verilen bilgiye göre, T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır, 2026 yılı 1’inci dönem (Ocak- Şubat- Mart) üç aylık KDV dahil ciro payı olarak, bugün Maliye Bakanlığı’na 385 milyon 146 bin 398 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da, sözleşme gereği şirket olarak KKTC Devletine bugüne kadar olan yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, getirmeye de devam ettiklerini belirtti.

Turanlı, özellikle yolcu ve uçuş sayılarındaki yükselişin, şirketin gelir performansını desteklediğini, bu gelişmenin de devletin elde ettiği payın önemli oranda artmasının sağladığını ifade etti.

Turanlı, söz konusu ödemenin yalnızca bir gelir kalemi olmanın ötesinde, kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu kaydetti.

Havalimanlarının ekonomik etkisinin sadece doğrudan elde edilen gelirle sınırlı olmadığını ifade eden Turanlı, şöyle devam etti:

“Havalimanları aynı zamanda ticaretin ve turizmin önemli merkezleridir. Bu iki sektördeki büyüme, aynı zamanda istihdam yaratma, yerel ekonomilere katkı sağlama ve turizmin artmasına yardımcı olma gibi dolaylı etkiler de doğurur. Havalimanları, sadece bir ulaşım noktası değil; turizm, ticaret, istihdam ve kamu gelirleri açısından çok yönlü katkı sağlayan ekonomik motorlardır. Doğru yönetilen ve verimli bir şekilde işletilen havalimanları, bir ülkenin büyüme performansında belirleyici rol oynar.”

Turanlı, KKTC’de, Ercan Havalimanı gibi gelecek nesillere miras bırakılabilecek büyük projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.