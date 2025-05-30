T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Özçelik mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Ertan Birinci,

Birinci Medya Kurumu

Kurucu Başkanı

1997’de Yenişehir’deki küçük binasında “Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuracağız” diyerek analog yayınlar ile yola çıkıp, bunu başaran ve son 28 yıldır uydu kanalı ile Kıbrıs Tükü’nün sesini dünyaya duyuran Kıbrıs Genç TV’yi içtenlikle kutluyorum.

Kurucu Başkanı olduğunuz Kıbrıs Genç TV’yi Kuzey Kıbrıs’ın vazgeçilmez bir televizyonu haline getirmiş, radyo ve TV yayıncılığında öncü olmasını sağladınız.

Geride bıraktığınız 28 yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da aynı başarılı yayınlara imza atacağınız ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma çalışmalarımıza büyük katkılar yapacağınıza olan inancım tamdır.

Kuruluş yıl dönümüzü içtenlikle kutlar, Kıbrıs Genç Tv’nin başta sizleri, yöneticileri ve tüm çalışanlarını kutlar, nice başarılı yıllar temenni ederim.

Şahsım ve tüm T&T ailesi olarak 28’ncİ yıl sevincinizi paylaşıyorum."