Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited, devlete olan ciro ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyor.
Yeni ve modern Havalimanı ile ülkemizin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlayan T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 2023 yılı 4’üncü dönem Ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 250 milyon 766 bin Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.
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Kıbrıs’ta yaşayan her Kıbrıslının Ercan’da hakkı olduğunu söyleyen T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın devlete ödediği pay, yeni asgari ücretin belirlendiği bugün Maliye kasası için adeta can suyu oldu.