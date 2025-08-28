Alayköy’de halkla buluşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanan Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşacak ve buna kimse engel olamayacak.” diyerek, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Genel Sekreter Erkut Şahali ve bazı milletvekillerinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da katılarak birer konuşma yaptı.

- Erhürman: “Bu halk için hep birlikte yürüyoruz. Bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz”

Etkinlikte konuşan Tufan Erhürman, “Çocuklarımız için, torunlarımız için bir yola çıktık. Sadece CTP’liler değil, bu ülkeye gönül veren, seven herkesle yola çıktık. Siyasi görüş farklarını, partileri bir kenara bırakarak bu ülke için, bu halk için hep birlikte yürüyoruz. Bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Beş yıl önce ülke tarihinde kötü bir parantez açıldığını savunan Erhürman, “O parantezin içinde diplomasi yok, özgürlük yok, diyalog yok, adalet yok, hak yok, hukuk yok, anayasa yok. Yoklar parantezini, beş yıldan çok daha fazlasını kaybettiren bu parantezi artık kapatma zamanıdır. Bu parantezin kapanacağını, Alayköy bu akşam gösterdi.” diye konuştu.

Bu dönemden önce dört cumhurbaşkanının görev yaptığını anımsatan ve söz konusu dört dönemde de müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Erhürman, bu süreçlerin her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın birçok yerde, “İki eşit kurucu devlete dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı çözüm Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürür” yönünde açıklamalar yaptığını söyleyen Erhürman, “Dört cumhurbaşkanı ve onların istişare ettiği Türkiye Cumhuriyeti, federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşüreceğini hiç mi fark etmedi? Crans Montana’da işin sonuna kadar gelinmişti. Bunları söylemek tarih bilmemektir, Kıbrıs sorununu bilmemektir” dedi.

- “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak”

19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını söyleyen Erhürman, “Beş koca yıl boş geçti. Kapsamlı çözüm müzakeresi yoktu ama Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Diğer cumhurbaşkanları döneminde bu memlekette en azından geçiş noktaları açıldı. Dünyayla buluşmak konusunda yapılan hamle dahi, diplomasi bilmemek yüzünden terse döndü.” dedi.

“Propaganda oyunlarına karnımız tok.” diyen Erhürman, bir Kıbrıslı Rum çocuğunun sahip olduğu hakların aynısına Kıbrıs Türk çocuklarının da sahip olacağını dile getirdi. Kıbrıslı Türk gençlerin haklarının söke söke alınacağını ifade eden Erhürman, “Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi çok da güzel yöneteceğiz.” dedi.

Erhürman, “Keşke beş yılda yerimizde saysaydık. Biz beş yılda en az on yıl kaybettik. Çocuklarımızın beş yılını daha çaldırtmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Sarayönü’nde bir açık hava hapishanesi kurdular; hepimizi içine tıkacaklarını zannediyorlar. O telleri çatır çatır yırtacağız ve Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşacak. Kimse buna engel olamayacak.” ifadelerini kullandı.

- Harmancı: “Durmadan çalışacağız, Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yapacağız”

Etkinlikte konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, Kıbrıs Türk halkının ortaklaşa hareket ederek aydınlık bir gelecek kurabileceğini söyledi. “Biz, bu ülke için bir araya gelmeyi başarmış, bunu da Sayın Erhürman’ın isminde birleştirmeyi başarabilenleriz” diyen Harmancı, Kıbrıs Türk halkının artık masadan kaçan, toplumun sorunlarına kayıtsız kalan bir lidere ihtiyacı olmadığını söyledi.

“Bizim ihtiyacımız; hukuk ve diplomasi bilen, uluslararası alanda haklı tezlerimizi masada savunabilen Tufan Erhürman’dır. Onun etrafında birleşeceğiz” diyen Harmancı, İnsanların mevcut düzenden kurtulmak istediğini savunarak, seçimin ilk turda sonuçlanacağına inandığını kaydetti.

“Durmadan çalışacağız.” ifadesini kullanan Harmancı, “19’unun gecesinde hep birlikte; UBP’liler, DP’liler, YDP’liler de bizimle aynı meydanda sevinecek. Hep beraber Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yapacağız.” diye konuştu.

- Barçın: “Ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için yoldayız”

Etkinlikte konuşan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da yeni bir geleceğe hep birlikte imza atacaklarını belirterek, “Bu memlekete adalet, eşitlik, demokrasi ve refah ancak halkın iradesi ve gücüyle gelecektir.” dedi.

Barçın, ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için Tufan Erhürman ile yola çıktıklarını ifade ederek, “Samimiyeti ve dürüstlüğüyle halkın güvenini kazanan Tufan Erhürman’ı sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı, onunla birlikte yeniden halkın söz sahibi olduğu bir yer olacak.” diye konuştu.

Halkın umudunu büyütmek için mücadeleyi ortaklaştırdıklarını kaydeden Barçın, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte liderimizle gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.