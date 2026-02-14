Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yeni kapılar meselesinin kendi açılarından ekonomik, askeri ya da siyasi bir avantaj elde etme çabasının bir parçası olmadığına işaret ederek, “Bizim için önemli olan; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarının kolaylaştırılması. Geçişlerin artması ve kolaylaştırılması suretiyle Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin temaslarının artırılması. Bir de iki liderin insanlarının sorunlarına Lefkoşa'da çözümler üretmesi dolayısıyla çözüm ikliminin oluşmasına katkıda bulunulması suretiyle sürecin önünün açılması.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların Metehan geçiş noktasında yaşadıkları sıkıntıları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, geçiş noktalarında yaşanılan sıkıntıları ve yeni geçiş noktalarıyla ilgili son durumu maddeler halinde anlattı.

Konunun yoğun biçimde tartışıldığı bu günlerde, bugüne kadar bu alanda yaşanan gelişmeler ve yapılan girişimlere değinen Erhürman, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde başlayan Metehan'daki ara bölgeye ilişkin yol genişletme çalışmalarında, Kıbrıslı Türk müteahhidin sorumlu olduğu kısım bir süre önce tamamlandı. Kıbrıslı Rum müteahhidin sorumlu olduğu kısmın tamamlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Erhürman, Hristodulidis ile yapılan görüşmeler sonucunda Metehan’da güneyde toplam yedi kulübenin ve yeterli sayıda görevlinin bulundurulmasının taahhüt edildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin de yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

-Derinya ve Bostancı'da seyrüsefer çıkarılması... "Bu taahhüdün yerine getirilmesini bekliyoruz"

Bu görüşmelerde gündeme getirdikleri ve 31 Ocak’a kadar yerine getirilmesi taahhüt edilen Derinya ve Bostancı’da seyrüsefer çıkarılması olanağının henüz sağlanmadığını belirten Erhürman, bu taahhüdün yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

New York’taki 5+1 toplantısında masada olan Haspolat ve Akıncılar geçiş noktaları ile Kiracıköy’ü Eylence’ye bağlayan yol ve geçiş noktaları önerisinin hala masada olduğunu belirten Erhürman, bu konunun Guterres ile yaptıkları toplantıda da gündeme geldiğini kaydetti.

Haspolat ve Akıncılar geçiş noktalarının hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar açısından yararlı olduğunu vurgulayan Erhürman, Kiracıköy–Eylence geçiş noktasının ise daha fazla Larnaka’dan Lefkoşa’ya seyahat eden Kıbrıslı Rumlar için önemli olduğunu belirterek, “Önemli olan, Rum-Türk fark etmez, adada yaşayan insanların günlük hayatlarının kolaylaştırılması.” dedi.

- “Bu konuda da, iyi niyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Geçiş noktasına ilişkin bugüne kadar Hristodulidis tarafından gündeme getirilen “sıkıntılar” doğrultusunda, kendi taraflarından yeni bir yol yapılması dahil, dört ayrı yapıcı ve gündeme getirilen sıkıntıları giderici öneri yaptıklarını kaydeden Erhürman, sekiz maddede ele aldığı açıklamasının beşinci maddesinde yer alan üç noktayı şöyle sıraladı:

“Bizim için önemli olan; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarının kolaylaştırılması. Geçişlerin artması ve kolaylaştırılması suretiyle Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin temaslarının artırılması. Bir de iki liderin insanlarının sorunlarına Lefkoşa'da çözümler üretmesi dolayısıyla çözüm ikliminin oluşmasına katkıda bulunulması suretiyle sürecin önünün açılması.”

Erhürman, yeni kapılar meselesinin kendi açılarından ekonomik, askeri ya da siyasi bir avantaj elde etme çabasının bir parçası olmadığını vurgulayarak, “Ekonominin güneye kayması, dolayısıyla ekonomik açıdan aleyhimize de olabilir. Ama baktığımız yer orası değil, beşinci maddede saydığımız üç noktadır.” ifadesini kullandı.

Diğer tüm konularda olduğu gibi bu konuda da iyi niyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“Hep söylediğimiz ve Sn. Guterres ile toplantımızda da tekrarladığımız gibi, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarını kolaylaştıracak bu kadar basit bir konuda bile çözüm üretemeyen iki liderin Kıbrıs sorununun esasıyla ilgili çözüm üretmesi kimsenin bekleyebileceği bir şey değil. Bizim elimiz taşın altında. Tüm taraflar ellerini taşın altına koyacak ki hem bu sorun çözülsün, hem de sürecin ilerlemesi konusundaki samimiyet görülsün.”