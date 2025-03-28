Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektriğin siyasi atamalarla yönetilemeyeceğini kaydetti.

Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç’ın istifasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “İster sağ, ister sol parti, isterse de eski bir sendikacı olsun, elektrik siyasi atamalarla idare edilebilecek bir konu değil” dedi.

Mevcut yönetimin görevden alınması gerektini belirten Tuğcu, Kıb-Tek yönetim kurulunun başkanı dahil tüm üyelerinin elektrik konusuna bilimsel düzeyde hakim isimlerden oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bu formülün yıllardır Meclis’in tozlu raflarında bekletilen Kıb-Tek Özerklik Yasa Tasarısı’nda da yer aldığını belirten Ahmet Tuğcu, “Biz elektrikte çözüm istiyoruz” dedi.