Kıbrıs Edebiyat Derneği’nde başkanlık görevine Serkan Soyalan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda tek aday olan Soyalan üyelerin oyuyla başkanlığa getirildi.

Öte yandan, alınan kararla KED Kurucu Başkanı Yıltan Taşçı da Onursal Başkanlık görevine getirildi.

Yeni dönemde derneğin edebiyat alanındaki çalışmalarını sürdürmesi ve kültürel faaliyetlerini artırması bekleniyor.