Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) hibe arpa almayan üreticiler için sürenin cumaya kadar uzatıldığını duyurdu.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, üreticilerden gelen yoğun talep üzerine yarın tamamlanması gereken hibe arpa dağıtım süresi 14 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin KKTC’deki küçükbaş hayvan besleyicileri için başlattığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın destek verdiği hibe yemlik arpa projesinin tamamlandığı da belirtildi.