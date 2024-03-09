Hayatını kaybeden eski bakanlardan Tuncer Arifoğlu için 11 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlencek.

78 yaşında hayata veda eden Tuncer Arifoğlu, aynı gün İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

Tuncer Arifoğlu kimdir?

1946 yılında Baf’ta doğan Tuncer Arifoğlu, İngiliz Okulu’ndan mezun olmasının ardından ODTÜ İdari İlimler Fakültesi’ni kazanı. Tuncer Arifoğlu, 1964 yılında birçok üniversite öğrencisi gibi Erenköy’e çıktı ve Erenköy Mücahidi oldu.

1969 yılında ODTÜ’den mezun olmasının ardından ABD’de yüksek lisans ve doktora yaptı.

Tuncer Arifoğlu, ABD2deki eğitimini tamamlamasının ardından 31 yaşında bakan oldu. Tuncer Arifoğlu, 1975-1976 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanı, Planlama ve Koordinasyon Bakan Vekiliği yaptı.

Ulusal Birik Partisi’nin kurucularından olan Tuncer Arifoğlu, 1986-1996 yılları arasında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yaptı.

Tuncer Arifoğlu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na da 1986-1995 ve 1999-2004 yılları arasında toplam 14 yıl Genel Müdür olarak hizmet verdi. Arifoğlu, 2009-2010 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

1996-1999 yılları arasında Kıbrıs Vajıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tuncer Arifoğlu, 1996-1999 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak hizmet verdi.

78 yaşındaki Tuncer Arifoğlu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.