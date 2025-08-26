Ülkeye turist vizesiyle giriş yapan Ali Güleryüz, bir galeriye giderek para talep etti. Para alamayınca tehditlerde bulunan Güleryüz, kalacak yeri ve parası olmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 16 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Lefkoşa’da bir galeriye giderek para talep eden, alamayınca tehditlerde bulunan ve kalacak yeri ile parası olmayan Ali Güleryüz mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Mahmut Can Göçmen, zanlının “Genel Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Derbeder Şahıs” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Göçmen, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sularında zanlının Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren bir oto galerisinde para yardımı talebinde bulunduğunu, kendisine para verilmemesi üzerine ellerini dizlerine vurarak “yeniden görüşeceğiz” demek suretiyle rahatsızlık verip uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunduğunu açıkladı.

Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün Gönyeli’de faaliyet gösteren Concorde Casino içerisinde tespit edilerek Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini kaydetti. Yapılan soruşturmada zanlının 9 Ağustos 2025 tarihinde KKTC’ye geldiği, kalacak bir yeri olmadığı için Lefkoşa’daki Dereboyu Camisi’nde kaldığı, üzerinde ve eşyalarında parasının ve herhangi bir cep telefonunun bulunmadığı belirlendi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ve kalacak yeri ile parası olmadığını ifade ederek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 16 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.