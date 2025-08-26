Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy’de düzenlenen operasyonda 240 gram uyuşturucu madde ve 447 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, tutuklanan Ersan Tarım mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Fezile Kesat, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu ve satışını yaptığına dair ihbar üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahında arama yapıldığını belirten Kesat, yapılan aramada 240 gram uyuşturucu ve 447 adet uyuşturucu hap bulunduğunu, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını ve ifadesinde hapları ile uyuşturucunun bir kısmını Telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan, kalanını ise KKTC’de bir konumdan temin ettiğini, uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 500 doları aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı. Zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 euroya uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Kesat, zanlının hapları tanesi 500, sentetik cannabionidi ise gramı bin liradan satmayı planladığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.