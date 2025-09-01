İNGİLTERE'nin başkenti Londra’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaş ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Gökhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Kara Ataşesi Albay Ferit Can, KKTC Londra Temsilci Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Kerem Haser, Northwood Kıdemli Subaylığı Personeli, yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Londra’da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Konuklar arasında Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Olay Gazetesi Sahibi Nural Ezel, iş insanı Osman Cinik, Efes Restaurant’ın kurucusu Kazım Akkuş, AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova, MHP İngiltere Temsilcisi Abbas Balta, CHP İngiltere Birliği Başkanı Mehmet Şar, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu, UID UK Başkanı Halil Erdoğan, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, Londra Türk Birliği Başkanı Mehmet Paköz ve Karahasanlılar (UK) Derneği Başkanı Hacı Güngören de yer aldılar.

İNGİLTERE İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER VAR

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Ardından Büyükelçi Ertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okudu.

Ertaş, mesajın ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nda kesin zafer kazandığını belirterek, bu nedenle, bu günün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlandığını söyledi.

Büyükelçi Ertaş, TSK’nın gücü ve ulusal savunma sanayinin artan kapasitesiyle gurur duyduklarını belirterek, TSK’nın Türkiye’yi korumaya, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya hazır olduğunun altını çizdi .

Ertaş, Türkiye’nin kurulduğu günden bu yana İngiltere ile güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Ertaş, iki ülke arasındaki ortaklığın özellikle savunma ve güvenlik alanlarda geliştiğine dikkat çekti.

Ertaş, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e ile bu ülke için büyük fedakarlıklar yapan tüm şehitler ve gazilere saygılarını sundu.

Programda, Albay Gökhan Tozman da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Resepsiyon, sayıları 200’ü aşkın konuğa Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.