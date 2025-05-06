İstanbul Medipol Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler ve Dış Politikalar Kulübü ile hazırladığı "Türk Dünyası Kültür Festivali", İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi'nde yapıldı.

Türk dünyasının zengin kültürel mirasını tanıtmak, öğrenciler arasında kültürel farkındalık oluşturmak ve Türk dünyasına ait kültürel değerleri yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde sekiz farklı ülkeden temsilciler yer aldı.

Festivalde, Türk devletlerinden öğrencilerin kendi ülkelerini temsil ettiği alanların yanı sıra geleneksel okçuluk, yöresel lezzetler, halk dansları, dombra ve enstrümantal dinletileri, geleneksel kıyafet sergileri, coğrafi mutfak tanıtımları, el sanatları atölyeleri, ebru ve çini uygulamaları, üç taş ve mas güreşi gibi geleneksel oyunlar katılımcılara sunuldu.

Açılışta konuşan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, festivalde olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Bugün burada Özbekistan'ı temsilen bulunuyor, vatanıma selamlar yolluyorum. Bu anlamlı festival, zengin ortak kültürel mirasımızı birlikte kutlamamıza ve aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmemize vesile oluyor. Güçlü Türk dünyası birliği için kültürel ve diplomatik alanlarda işbirliği yapmanın ne kadar elzem olduğunu hepimiz görüyoruz." dedi.

- "Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği"

Abdunazarov, bağımsızlıklarından bu yana Türk cumhuriyetleri arasında siyasal ve kültürel yakınlaşmanın hızla geliştiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugün Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve başka kardeş devletler, Türk Devletleri Teşkilatı dairesinde birleşti. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) gibi oluşumlar ortak sanat ve edebiyatımızı birlikte dünyaya tanıtıyor ve Türk dünyasının birleştirici gücü olmaya devam ediyor. Ekonomiden eğitime, sanattan bilime kadar her alandaki ortak girişimlerimiz, ortak geleceği birlikte inşa etme yolunda bizlere güç veriyor."

Gençlerin atalardan miras köklere sahip, ulu Türk çınarının yeşeren yaprakları olduğunu söyleyen Abdunazarov, "Türk dünyasının ortak kültür temelini en güzel özetleyen düstur, İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' sözüdür. Biz Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan, geniş coğrafyada yaşayan, yaklaşık 300 milyonluk büyük ailenin üyeleriyiz. Beraber hareket edersek gelecekte dünyada yıldız gibi parlayacağız. Unutmayalım, birlikten kuvvet doğar. Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği. Türk dünyası halkları arasındaki dostluk daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "KKTC olarak bizlere umut veriyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Ülkü Alemdar da kardeşlik bağlarını güçlendiren festivalde ortak kültürün kutlandığını aktardı.

Alemdar, festival kapsamında geleceği şekillendirme yolunda bir tuğla da gençlerin koyduğunu söyleyerek, "Avrasya'nın, yani gönül coğrafyamızın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmeye gelen gençleri burada görmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizlere de umut ve gurur veriyor. Bu etkinlik sadece festival değil, aynı zamanda gönül birliğiyle güçlenen kardeşlik bağlarımızın ve ortak gelecek kurma arzumuzun tezahürlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerde kurulan dostlukların mezuniyet sonrası işbirliğine dönüşerek Türk dünyasının birlik ruhunu pekiştireceğine inandığını kaydeden Alemdar, "Üniversite gençliğinin dinamizm ve enerjisi, inancı ve ortak kültürel bağlarımıza yoğrulan bu ve benzeri etkinliklerin yaratacağı sinerjiyle birlikte yazacağımız büyük hikayenin altyapısını ve ilk satırlarını teşkil etmektedir." diye konuştu.

- "Yıllardır yakılmayı bekleyen kardeşlik meşalesi artık yandı"

Ülkü Alemdar, Türk dünyasının tarih boyunca kültürü, dayanışması, azmi ve Türk ruhuyla var olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"(Türk dünyası) Kendilerine karşı oluşan meydan okumalardan hiç korkmadı, onları cesaret ve kararlılığıyla aştı. Bugün de aynı ruhla burada bulunuyoruz. Biliyoruz ki kalıcı dostluklar ve işbirlikleri sadece resmi anlaşmalarla değil, gönülden kurulan bağlarla da inşa edilir. Dış politikada ulusal çıkarlar önemli belirleyicidir ancak ulusal çıkarlarımız için omuz omuza yürüyerek ilerlersek, dünyaya karşı tek ses, tek yürek olabilirsek böyle bir ailede bulunmak hepimizin hayali ve hedefi olur."

Yıllardır yakılmayı bekleyen kardeşlik meşalesinin artık yandığını aktaran Alemdar, "Sıra, o meşalenin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ışık saçmaya başlaması aşamasına gelmiştir. Bu meşale artık siz gençlerin ellerinde. Onu gönül coğrafyamızda ışık saçar hale getirecek, ileri taşıyacak ve bu coğrafyayı parlatacak olan sizlersiniz. İnanıyorum ki sizlerin çabalarıyla bir gün Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, milli bayramlarına Türk gününü de ekleyecek ve her 3 Mayıs, tüm kardeş ülkelerde eş zamanlı milli bayram olarak kutlanacak." dedi.

- "Bundan sonra çok daha sık görüşeceğiz"

İstanbul Medipol Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Semih Korkut da yaklaşık 50 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dönem dönem değişmekle birlikle öğrencilerimizin yüzde 20'si uluslararası öğrenci. Mutluluk ve gururla söylüyorum ki bu konuda Türkiye'de bir numarayız, en iyiyiz. Bu öğrencilerimizin de büyük kısmı Türki cumhuriyetlerden gelen misafirlerimiz. Bu alanı gezdiğimizde bir kez daha görüyorum ki yemeklerimiz, kültürümüz, dilimiz aynı. İşbirliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. O ülkeleri görmek, daha sık görüşmek gerekiyor. Ortak kültürümüz, yapımız var. İnşallah bundan sonra çok daha sık görüşecek, birlikte olacağız."

- "Biz Türkmenistanlılar gösterişi ve şatafatı çok severiz"

Türkmenistan standında bulunan Aziza Shukurova ise çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Çünkü yabancı bir ülkede kendi ülkemizi temsil etmek gurur verici. Bunun yanı sıra kendi kültürümüzü, yemeklerimizi arkadaşlarımıza tanıtmak bizim için gerçekten gururdur. Cumhurbaşkanımız ve bizi destekleyen ailemiz sayesinde yurt dışında eğitim alma hakkı kazandık ve gittiğimiz her yerde ülkemizi, Türkmenistan'ı en iyi şekilde temsil etmek için bütün gençlerimiz bir aradayız." dedi.

Gelin ve damat kıyafetinin de stantlarında görülebileceğinin altını çizen Shukurova, şunları söyledi:

"Atalarımızın düğünlerde giydiği gelin eşiklerimiz var. Biz Türkmenistanlılar gösterişi ve şatafatı çok severiz ve hepimiz kızlarımızı, gelirlerimizi süsleyen 'şay'larımızı taktık. Üzerimizde gördüğünüz takılara şay denir. Hepsi yöresel motiflerle işlenmiştir. Bir de damadımız var. Yiğitliği temsil eden kıyafetlerini üzerinde taşımaktadır. El yapımı halılarımızdan yapılmış çantalar, cüzdanları ve eski örf, adetlerimize göre yapılmış çayımız var. Özel demleme yöntemiyle yapılır ve çayımızın çok şifalı olduğunu söylerler. Ülkemize ait getirebildiğimiz kadar motiflerimizi, el işlerimizi getirdik. Bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Sahne performansları, konserler ve dans gösterilerinin de katılımcılara sunulduğu festivalde, Dünya Özbekistan Gençleri Cemiyeti Türkiye Başkanı Dr. Ergash Jumaev ile Özbekistan Kültür Dayanışma ve İş Birliği Derneği Başkanı Çokay Koçar da izleyiciler arasında yer aldı.