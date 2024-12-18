Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı ve Yatırımlar ve İş Birliği Geliştirme Programı kapsamında KKTC'de bulunan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) heyeti, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre T.C. Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri ile mühendislik ve mimarlık alanında uzman isimler katıldığı görüşmede Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın yanı sıra Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş de hazır bulundu.

Görüşmede iklim değişikliği bağlamında sürdürülebilir şehircilik, mühendislik ve mimarlık konularında değerlendirmeler yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Burada konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Heyeti’ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürütülen faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Özçınar, yerelden kalkınmanın önemine dikkat çekerek, belediye başkanlarından gelen her mesajın bir değer olduğunu vurguladı.

Toplantıda, gelecekte ortak projeler hayata geçirmek ve iş birliğini geliştirmek konusunda fikir birliğine de varıldı.