11. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ'NDE FİNALİST FİLMLER BELİRLENDİ

Türk Dünyası'nın en kapsamlı kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finalist filmler belli oldu.

"Güçlü Kültür, Güçlü Gelecek" mottosuyla gerçekleştirilen festival, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve YTB'nin destekleriyle, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarının proje ortaklığında düzenleniyor.

Yarışmaya başvuran belgesel filmler, Ön Jüri Başkanı Ferda Gürcan ile jüri üyeleri Çağatay Çelikbaş, Dr. Ece Erol, Fatma Karakuş Kaçmaz, Hayri Çölaşan, Mehtap Özgül, Meral Özdemir, Nurcan Genç Ürensel, Timur Yılmaz ve Dr. Zuhal Ergün tarafından değerlendirilerek finalist eserler belirlendi.

UZUN BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

Uzun Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan filmler şunlar oldu:

32 Metre (32 Meters) – Morteza Atabaki (İran)

Ceza Sahası (Penalty Area) – Mustafa Ünlü (Türkiye)

Dedemin Evi (My Grandpa's Home) – Gülten Taranç, Ragıp Taranç (Türkiye)

Filos (Philos) – Orhan Tekeoğlu, Nurdan Tekeoğlu (Türkiye)

İlelebet Gazi (Forever Gazi) – Vakkas Aksu (Türkiye)

K-Ömür (C-oal) – Gürkay Gündoğan (Türkiye)

Last Improvisation – Huseynaga Aslanov (Azerbaycan)

Midsummer Day – Semyon Amanatov, Mikhail Lukachevskiy, Sardaana Barabanova, Radomir Tomskiy, Lubov Borisova (Rusya/Sakha)

Roman Gibi (Like A Novel) – Tayfun Belet (Türkiye)

Şahende Hanım'ın Suzişli Hatıraları (Sorrowful Memoirs of Şahende Hanım) – Tülin Erarslan (Türkiye)

ÖĞRENCİ BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

Öğrenci Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan yapımlar ise şunlar oldu:

AFK – Yusuf İzzettin Gürbüz, Kenan Kuliev (Türkiye)

Ahraz – Abdülsamet Mavi, Muhammed Ağar, Ege Döngel (Türkiye)

Bir An (A Moment) – Almaz Qasımova (Azerbaycan)

Burada Herkes Donkişot (Everyone is Don Quixote Here) – Ekrem Çanak (Türkiye)

Hayat Ağacı (Ömür Daragı) (Tree of Life) – Ayana Subanova (Kırgızistan)

Kadim Yoldaşlık (Ancient Companionship) – Emre Çalışkan (Türkiye)

Kırılan Zaman – Hüseyin Taştepe (Türkiye)

Kovanoz - Sonsuz Bir Emek (Kovanoz - An Endless Labor) – Tufan Yıldız (Türkiye)

Mevcut Üç – Onur Sürek (Türkiye)

Phrasha-Criti – Araz Guliyev Zakir (Azerbaycan)

Qyimyl – Eles Arstanbekova (Kırgızistan)

Sarı Kanarya (Yellow Canary) – Melike Kaya (Türkiye)

Soyut (Abstract) – Cem Güzel (Türkiye)

Yaşlı Adam ve Sanat (The Old Man And Art) – Sabina Kydyrova (Kırgızistan)

Yolculuk (The Journey) – Kulpunay Baktibay Kyzy (Kırgızistan)

KISA BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

Kısa Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan yapımlar ise şunlar oldu:

21 Kilometers (21 Kilometre / 21 Километр) – Tynai İbragimov (Kırgızistan)

Ahşabın Cazibesi (The Allure of Wood) – Ersoy Soydan (Türkiye)

Arayış Bu Bir Soyunma Hikayesi (Human in Quest) – Aslı Akdağ (Türkiye)

Beautiful (Güzel) – Fariza Tanay (Kazakistan)

Ben 12 Bin Yaşındayım (I Am 12,000 Years Old) – Batuhan Karadağoğlu (Türkiye)

Çelik Çekirdek: Kerkük – Mehmet Hanefi Uzunçam (Türkiye)

Engelsiz Pedal (Limitless Pedal) – Cihan Emre Zengin (Türkiye)

Here to Stay – Sheida Kiran (Birleşik Krallık)

İkisini de Seviyorum (I Love Them Both...) – Semra Güzel Korver (Türkiye)

Leopar Yuvası (Илбирс уя) – Abyshkaev Avtandyl Ishenalievich (Kırgızistan)

Minus Fifty (-50) – Semyon Amanatov (Sakha)

Pirlerin Düğünü (The Wedding of the Pirs) – Yalçın Çiftçi (Türkiye)

Siyah Kalem (Siyah Qalam) – Selin Aktaş, Murat Kadir Toy (Türkiye)

Yüzler - Tahtanın Kraliçesi (Faces: Queen of the Board) – Murat Ocak (Türkiye)

Zamanın Ustaları (Timeless Masters) – Gözde Sunal (Türkiye)

GALA VE ÖDÜL TÖRENİ ANKARA'DA YAPILACAK Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında finalist filmlerin gösterimleri ile Gala ve Ödül Töreni, 7-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Festivalde ödül kazanan belgeseller, "10 Ülke, 10 Şehir, 1 Festival" sloganı doğrultusunda Türk Dünyasının farklı ülkelerinde düzenlenecek gösterimlerle hem sinemaseverlerle buluşacak hem de çevrim içi platformlarda izleyiciye sunulacak.

Türk Dünyası'nın ortak tarihini, kültürünü ve değerlerini belgesel sinema aracılığıyla geleceğe taşımayı amaçlayan festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan yönetmenleri ve eserleri aynı çatı altında buluşturarak önemli bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak.