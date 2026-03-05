Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ Ofisi) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkılarıyla Lefkoşa’da bu yıl ilk kez “Ramazan Sokağı” kuruldu.

Selimiye Meydanı’nda yer alan ve 15 Mart tarihine kadar açık kalacak Ramazan Sokağı’nda Ramazan davulcusu, Karagöz-Hacivat gösterileri, meddah anlatımları, sema gösterileri, çocuklara yönelik sahne etkinlikleri ve atölyeler ile ailelere yönelik kültürel programlar yer alacak.

Geçmişte mahalle kültürüyle yaşanan, paylaşma ve komşuluğun öne çıktığı Ramazan günlerini yeniden canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, her gün 16.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Programlar 16.00’da başlayacak, 17.45-18.30 saatleri arasında ise iftar arası verilecek.

Ramazan Sokağı’nda ayrıca birçok kurum da stant açarak çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Etkinliğin bugün gerçekleştirilen açılışında, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun konuşma yaparken, Din İşleri Başkanı Hakan Moral dua okudu.

- Coşkun

Konuşmasında Ramazan ayının rahmet, mağfiret, bereket ve birlik ayı olduğunu ifade eden Din İşleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun, Selimiye'nin hemen yanında kurulan Ramazan Sokağı’nın bu manevi atmosferi yansıtacak bir buluşma noktası olmasını temenni etti.

Ramazan Sokağı’nın birçok kurum ve gönüllü kuruluşun katkılarıyla hazırlandığını belirten Coşkun, etkinliğin çocuklardan gençlere ve her yaştan insana hitap edecek kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler içerdiğini söyledi.

Hazırlıkların uzun bir emek sonucunda gerçekleştirildiğini ifade eden Coşkun, katkı koyan kurum ve gönüllü kuruluşlara teşekkür ederek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.