Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefatını komedyen Cem Yılmaz duyurdu.

Derviş Zaim imzalı “Tabutta Rövaşata” filminde canlandırdığı “Mahsun” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

-"Gençlik kahramanımızdı"

Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."

-Ahmet Uğurlu kimdir?

1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğurlu, kendisi gibi oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir. Birçok tiyatro oyunu, sinema filminde rol alan Ahmet Uğurlu, "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansıyla tanındı.

“Tabutta Rövaşata”daki performansıyla 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere; 1997 Selanik Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

"Eşref Saati", "Döngel Kârhanesi", "Yol Ayrımı" gibi yapımlarda da boy gösteren Uğurlu, son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde rol aldı. Usta isim, 2017 yılında da oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.