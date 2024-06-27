Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili ve seçim çevresi sayılarını 2023 yılı nüfus bilgilerini esas alarak yeniden belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs 2023 seçimlerine kıyasla illerin çıkaracağı milletvekili sayısında İstanbul'da 2, Hatay ve Kütahya'da birer milletvekili düşüş oldu. Bu çerçevede çıkarılan milletvekili sayısı; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt için birer milletvekili arttı. Diğer illerin milletvekili sayısında bir değişiklik olmadı.

YSK kararına göre, seçim çevresi sayıları 14 Mayıs 2023 seçimlerinde uygulandığı gibi değiştirilmeden, 36 milletvekili çıkaracak Ankara ve 96 milletvekili çıkaracak İstanbul için 3, 21 milletvekili çıkaracak Bursa ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir için 2 olarak belirlendi.

Milletvekili seçimi kanununda seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilân edilmesi öngörülüyor.