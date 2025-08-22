Cevdet Yılmaz, Yenierenköy'de vatandaşlarla bir araya geldi: Yeni hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.

Yılmaz, "Bizleri bağrına basan kıymetli Karpazlı kardeşlerime gönülden teşekkür ediyor, her bir KKTC’li kardeşime muhabbetlerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz, etkinliğe yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyasetin gerçek odağı millettir. Bizler de bu anlayışla bugün Karpaz’daki kardeşlerimizin görüş, önerilerini, beklentilerini ve bölge için önem arz eden proje önceliklerini yerinde dinleme imkânı bulduk. Onların sesini doğrudan duymayı büyük bir kıymet addediyoruz. Bu buluşmamızın, KKTC hükümeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkı için yeni projelere, yeni hizmetlere vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne eser ve hizmet üretme yolunda en güçlü desteği vermeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Hiç şüphesiz ki atılan her adım, inşa edilen her eser; kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak geleceğimizin somut birer tezahürüdür" ifadelerini kullandı.