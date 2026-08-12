Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Salı ve Çarşamba günleri Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde Fidan'ın, başta siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma bağları olmak üzere, her alanda karşılıklı yarar anlayışı ve tarihi kardeşlik bağları temelinde Türkiye-Libya ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan gündem maddelerini kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Libya'daki siyasi süreçteki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye'nin Libya'nın istikrarına verdiği önemi vurgulaması ve Ankara'nın ABD girişimlerini ve BM öncülüğündeki siyasi süreci yakından takip ettiğini belirtmesi bekleniyor.

Libya'da kalıcı barışın sağlanması ve sükunetin korunması önceliğine dayanarak, Fidan'ın Türkiye'nin Libya'nın sahipliği ve liderliği altında atılan adımlara olası katkıları konusunda istişarelerde bulunması bekleniyor.

Türkiye'nin "Tek Libya" politikası kapsamında Libya'nın batısı, doğusu ve güneyi arasında hiçbir ayrım yapmama yaklaşımının bir yansıması olarak, Fidan'ın Ankara'nın Libyalı yetkililerle diyaloğunu güçlendirme kararlılığını vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve çıkarlarını kazan-kazan yaklaşımı doğrultusunda korumanın önemini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin Libya ile mevcut enerji iş birliğini karşılıklı fayda temelinde daha da geliştirme ve yeni projeler hayata geçirme arzusunu dile getirmesi bekleniyor.

Ayrıca, Libya'da, özellikle müteahhitlik sektöründe önemli bir varlığa sahip olan Türk şirketlerinin faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesinin, ekonomik ve ticari iş birliğinin ilerlemesine ve derinleşmesine katkıda bulunacağını söylemesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler, özellikle Filistin sorunu ve Körfez ile Hürmüz Boğazı'ndaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bölgesel sorunların bölgesel sahiplenme ve ortak çabalar temelinde diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınmasının önemini vurgulaması ve bu bağlamda askeri ve savunma işbirliğinin stratejik rolünü öne çıkarması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Filistin'de kalıcı barış için çabaların güçlendirilmesi ve sürdürülmesinin gerekliliğinin ve uluslararası toplumun bu konuda ilkeli, kararlı ve birleşik bir duruş sergilemesinin öneminin altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye-Libya ilişkileri

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye ve Libya, köklü tarihi, kültürel ve halklar arası bağlara sahip olup, Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla karşılıklı fayda temelinde her alanda ikili ilişkiler geliştirilmektedir.

Bu bağlamda, iki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler ivme kazanmaya devam etti.

En son olarak, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dbeibeh, 18 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nun oturum aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye "Tek Libya" politikası kapsamında Libya'nın birliğini, bütünlüğünü ve uyumunu korumaya öncelik veriyor ve ülkede kalıcı istikrarı sağlamak ve sükuneti korumak için aktif çabalarını sürdürüyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda Türkiye, Libya'da batı, doğu ve güney ayrımı gözetmeksizin tüm taraflarla diyaloğu sürdürmekte ve Libyalılarla birlikte tüm alanlarda ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaktadır.

Türkiye, Libya'da güvenilir, adil ve şeffaf seçimlerin yapılması için BM'nin çabalarını destekliyor ve tüm Libyalı paydaşlarla ve uluslararası toplumla iş birliği yapıyor. Ankara, Libya halkının hak ettiği müreffeh ve birleşik bir Libya'ya yönelik siyasi çabaların bir parçası olarak atılan adımların Libyalıların sahipliği ve liderliği altında yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Ankara, "Tek Libya" politikası kapsamında Libya'nın askeri kurumlarının birleştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürüyor ve 11 Nisan-21 Mayıs tarihleri ​​arasında düzenlenen EFES 2026 tatbikatına batı ve doğu Libya'dan unsurların aktif katılımı "bu yönde atılmış önemli bir adım" olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik ilişkiler

İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mevcut kırılgan koşullara rağmen, Libya Türkiye'nin özel sektörü için önemli bir pazar olmaya devam ediyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, özellikle inşaat sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda gelişmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, 24 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta 22. Türkiye-Libya Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin inşaat sektörü, Libya'daki ilk yurtdışı projesine 1972 yılında başladı. Türk şirketleri bugüne kadar ülkede 31 milyar dolar değerinde 633 proje gerçekleştirdi.

Libya, Türk şirketlerinin en fazla proje üstlendiği ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor.

Türk şirketlerinin Libya'da toplam değeri 2,3 milyar doları aşan 40'tan fazla devam eden projesi bulunmaktadır.

Türkiye ile Libya arasındaki istikrarlı bir şekilde gelişen ilişkiler, enerji sektöründe de yeni fırsatlar yaratıyor.

Şubat ayında, Türk Petrol Şirketi (TUC), Libya'da 17 yıl sonra yapılan ilk lisans ihalesinde iki petrol sahasını ortaklaşa işletme hakkını kazandı.