Türkiye İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.
AA’nın aktardığına göre Bakanlığın Sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
- Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu.