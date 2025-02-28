Türkiye İş Bankası adada kuruluşunun 70. Yıl dönümü vesilesiyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne ultrason cihazı bağışladı.

Cihaz, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde bugün düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Törene Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Serhan Akşahin, banka yetkilileri ve bazı doktorlar katıldı.

-Bakan Dinçyürek: “Adamızda olmayan çok üst düzey bir ultrason cihazı”

Törende konuşan Sağlık Bakanı Dinçyürek, Türkiye İş Bankası’nın adada kuruluşunun 70. Yıl dönümü olduğunu kaydederek, Türkiye İş Bankası’nın bir banka misyonunun çok ötesinde Kıbrıs Türk'üne hem ekonomik anlamda hem de onun varoluş mücadelesinde çok büyük katkısı bulunan bir kurum olduğunu söyledi.

Dinçyürek, banka yetkililerinin kendilerini birkaç ay önce ziyaret ettiklerini ve 70. Yıla özel bir bağışta bulunmak istediklerini söylediklerini anlatarak, “Biz de adamızda olmayan çok üst düzey bir ultrason cihazı ihtiyacımızı onlarla paylaştık.” şeklinde konuştu.

Cihazın sadece tanı özelliği bulunmadığını, tedavi noktasında da çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Dinçyürek, ultrason cihazının hem ameliyathane ortamı dışında tanısal girişimlerde hem de ameliyat esnasında özellikle kitle, tümör tespitlerinde kullanılabileceğini dile getirdi.

Dinçyürek, cihazın aynı zamanda kitlelerin en ideal şekilde çıkarılmasına yani ameliyatın hastaya en az hasar vererek şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayacağını da kaydetti.

Cihazın maliyeti hakkında da bilgi veren Dinçyürek, “Bu cihaz 3 milyon 629 bin TL'ye mal edilip, bize hibe ediliyor. Bundan dolayı başta buradaki şubesine ve genelde de Türkiye'deki kurumsal yapı olan Türkiye İş Bankası şirketine sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemize, insanımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.

-Şahin: “Sosyal sorumluluk projeleriyle Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olmaya devam edeceğiz”

Törende söz alan Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürü Serhan Akşahin de bankacılık faaliyetleri yanında bu yöndeki sosyal sorumluluk projeleriyle Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bu yılın kendileri için özel bir yıl olduğunu da anımsatan Akşahin, “70. yılımız. Bu da çok kıymetli. Dolayısıyla böyle özel bir yılda bu tarz bir sosyal sorumluluk projesi üstlenmek daha da kıymetli” şeklinde konuştu.

Akşahin, özellikle sağlık gibi çok önemli bir alanda bir sosyal sorumluluk projesini üstlenmekten duydukları mutluluğu da dile getirerek, birkaç ay önce bakanlığa yaptıkları ziyarette en çok ihtiyaç duyulan tıbbi cihazı sorduklarını ve hem teşhis hem de tedavi aşamasında kullanılabilen ultrason cihazının anlamını yaparak bakanlığın kullanımına sunduklarını kaydetti.

“Bundan sonra da bu tarz ihtiyaçların giderilmesine vesile olmaya gayret edeceğiz” diyen Akşahin, cihazın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören sonunda, Bakan Hakan Dinçyürek, Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürü Serhan Akşahin’e plaket takdiminde bulundu.