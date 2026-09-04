Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ile TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi’nin de aralarında bulunduğu 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla arama faaliyetlerine destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sahil şeridi, deniz dibi ve batık geminin çevresinde yürütülen tarama faaliyetleriyle kayıp 16 yolcunun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TCG Işın’ın batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ettiği belirtilirken, TCG Alemdar’ın 3 bin metre derinlikte harekât icra edebilme kapasitesine sahip ROV cihazıyla batığa dalış gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun da dün bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiği ifade edildi.