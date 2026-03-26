Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ile istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir. NATO makamları tarafından bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, ‘NATO Irak Misyonu’nun çekilmesi kararlaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.

Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ile istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

NATO makamları tarafından bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, "NATO Irak Misyonu"nun çekilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Aktürk, "Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

- “Katar’daki helikopter kazasının nedeni olayın yapılacak inceleme sonucunda kesinleşecek”

Aktürk, 21 Mart'ta, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet diledi.

Kazanın ilk belirlemelere göre, teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiğini belirten Aktürk, olayın meydana geliş nedeninin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda kesinleşeceğini ifade etti.

Aktürk, 24 Mart'ta Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ile Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e de Allah'tan rahmet diledi.