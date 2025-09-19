Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla, Doğu Akdeniz'de "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" yapılacak.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde Arapça "Bahr El Sadaka", yani "Dostluk Denizi" adıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır ortak deniz tatbikatı düzenlenecek.

Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın tam adı, "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" olarak belirlendi.

Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat, TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 2 F-16 ile katılım sağlanacak.

Mısır Deniz Kuvvetlerinin de çeşitli unsurlarla yer alacağı, 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Mısırlı mevkidaşı da katılacak.

-MSB: “13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek”

Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, dün Bakanlık'taki basın toplantısında, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla 22-26 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın düzenleneceğini açıkladı.

Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ve 2 adet F-16 ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir.”