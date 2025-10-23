TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turunun İzmir'de yapıldığını, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı, İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir."

Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.